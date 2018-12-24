Тереза Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от российского вторжения»

Поздравляя британских военных с наступающим Рождеством, которое для представителей западных конфессий наступит 25 декабря, премьер-министр страны Тереза Мэй поблагодарила их за «защиту от российского вторжения».

Как передает Sky News, глава правительства особо отметила усилия военных по «зачистке» от яда городка Солсбери, борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке, а также защиту королевства от вторжения с востока.

«Начиная с существенной роли в устранении последствий отвратительной атаки нервно-паралитическим веществом на улицах Солсбери, защиты наших территориальных вод и воздушного пространства от российского вторжения, укрепления союзников в Восточной Европе, борьбы с терроризмом в рамках глобальной коалиции против "Исламского государства" (группировка запрещена в России), <...>. Снова и снова вы противостояли агрессии, тем, кто пренебрегает международными нормами»,— говорится в праздничном послании Мэй.

Говоря о будущем, политик пообещала, что западная коалиция «не собирается оставаться в стороне», если в Сирии режим Башара Асада применит химическое оружие против мирного населения. Не исключает Тереза Мэй и «новых проблем», которые могут ждать страну в 2019 году. Впрочем, глава британского правительства уверена, что армия справится.

«Вы должны невероятно гордиться всем, что вы делаете, так же, как вся страна гордится вами»,— подчеркнула премьер-министр.

Напомним, один из самых громких международных скандалов 2018 года произошел в марте, после того, как в городе Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По мнению британской стороны, против родственников применили нервно-паралитическое вещество «Новичок», разработанное еще в СССР, а исполнителями атаки стали агенты ГРУ. Российские власти это обвинение отрицают. Происшествие стало поводом для нового обострения отношений РФ с Западом и очередных санкций. Между Москвой и Лондоном началась информационная война.