«Перспективы сейчас нет». Роскомнадзор пообещал не отключать в России мировой Интернет

Российскому сегменту Интернета не грозит отключение от Глобальной сети. Об этом 24 декабря заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Перспективы отключения России от глобальной сети Интернет сейчас нет», — сказал Жаров в комментарии ТАСС.

При этом он пояснил, что законопроект об автономности Рунета призван обеспечить доступ в Интернет на территории страны при возникновении чрезвычайной ситуации по природным, антропогенным или техногенным причинам. Как подчеркнул Жаров, Россия готовится к защите своего информационного суверенитета в условиях информационной войны.

Глава ведомства добавил, что Роскомнадзор не намерен блокировать Facebook и Twitter. «Наши граждане хотят пользоваться этими сервисами, и речь о блокировке должна идти только в том случае, если сервис создает угрозу безопасности страны или общества», — пояснил Жаров. Он отметил, что Telegram был заблокирован из-за того, что мессенджер отказался выполнять закон об организаторах распространения информации и опроверг информацию BBC, что Роскомнадзор собирается потратить 20 млрд рублей на блокировку мессенджера.

Депутаты и сенаторы 14 декабря законодательно предложили сделать Интернет в России автономным от Глобальной сети. Должна быть создана инфраструктура, позволяющая продолжить работу при невозможности подключения операторов к зарубежным серверам.