Россия отказывается от доллара в крупных международных контрактах. ЗРК С-400 продают за национальную валюту

Россия отказывается от доллара в крупных торговых контрактах. Контракты на поставку зенитных ракетных систем С-400 заключены в рублях или в национальных валютах стран-покупателей.

«Мы используем разные форматы, в том числе рубли. Это и национальная валюта тех стран, которые с нами рассчитываются, и рубли, которые приобретаются на бирже, там разные форматы», — заявил 24 декабря министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью РБК.

В числе стран, с которыми заключены контракты на поставки С-400 в национальных валютах, министр назвал Индию, Турцию и Китай.

Контракт с Индией был подписан в начале октября, Нью-Дели получит пять дивизионов С-400. Сумма контракта — более $5 млрд. Источники в российском Минобороны в мае говорили РБК, что размер контракта составит более $6 млрд. С Турцией соглашение было заключено в декабре 2017 года. Речь идет о поставках четырех дивизионов, сумма сделки — $2,5 млрд.

Китай заключил контракт осенью 2014 года. Пекин закупил шесть дивизионов на сумму более $3 млрд. При перевозке оборудование для ЗРК было повреждено. Покупка российских систем привела к тому, что США ввели санкции против Пекина. Ограничения были введены против департамента развития оборудования Центрального военного совета КНР.