Фанат «Чёрного зеркала» грозился взорвать Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Здание Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета подверглось проверке в ночь на 24 декабря. Там искали бомбу.

Как стало известно «Фонтанке», неизвестный под ником Blackmirror написал 20-летней студентке «ВКонтакте» следующее сообщение: «Завтра в универ не ходи, я готовлю взрывчатку». Об этом узнал однокурсник девушки и сообщил в полицию.

Ночью специалисты проверили здание СПб ГАСУ на 2-й Красноармейской улице, 4, но ничего не нашли.

В уходящем году в России участились случаи нападения школьников на одноклассников и учителей. В январе подростки атаковали педагога и детей из младшего класса в пермской школе №1267. В том же месяце нападение было совершено на учащихся седьмого класса школы №5 в Улан-Удэ. Однако самой трагичной оказалась октябрьская стрельба в керченском колледже: жертвами 18-летнего стрелка стал 21 человек. В Госдуме связывают это с негативным влиянием запрещённого контента в Сети. 5 декабря в заключительном чтении был принят закон Ирины Яровой о защите детей от сообществ, посвященных скулшуттингу (стрельбе в школе).