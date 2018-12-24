Роскомнадзор отрицает планы получить 20 млрд рублей на блокировку Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров опроверг намерения ведомства потратить 20 миллиардов рублей на внедрение новой технологии блокировки мессенджера Telegram. Ранее об этих планах сообщили источники русской службы BBC.

«Роскомнадзор не обращался в министерство финансов ни за 20 млрд рублей, ни за иной суммой на некие программы. Ничего из того, о чем говорилось в материалах BBC, мы не делали», – цитирует 24 декабря Жарова «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС.

Он добавил, что Роскомнадзор продолжает улучшать системы блокировок, в том числе точечных, не только сайтов, но и приложений, поскольку это может потребоваться в чрезвычайной ситуации. «Но говорить о том, что какое-то решение готово, конкретная разработка будет применяться и она стоит столько-то рублей — рано», – добавил Жаров.

Роскомнадзор блокирует Telegram с 16 апреля этого года из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования переписки. Доступ к запрещенным сайтам блокируется по IP-адресам, из-за чего регулярно страдают сторонние ресурсы. Так, весной 2018 года, Роскомнадзор заблокировал 11 млн IP-адресов, часть которых использовали интернет-магазины, логистические компании и СМИ.