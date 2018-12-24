CNN: Уходящий в отставку глава Пентагона подписал приказ о выводе американских войск из Сирии

Уходящий в отставку глава Пентагона Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии. Об этом 24 декабря сообщает CNN со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

По данным источника, в документе прописаны точные сроки вывода, однако телеканалу их не разгласили.Позже информацию о подписании документа президентом подтвердили в Пентагоне.

О решении вывести американский контингент из Сирии президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря. Он объяснил это разгромом запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Трамп добавил, что с боевиками способны справиться «местные» страны, включая Турцию.

Джеймс Мэттис и ряд других сотрудников безуспешно пытались уговорить президента изменить это решени, в результате глава Пентагона объявил о решении покинуть пост. Новым главой Министерства обороны США станет Патрик Шанахан, заместитель руководителя военного ведомства и бывший топ-менеджер Boeing.

Официально американские военнослужащие находятся в Сирии с 2014 года.