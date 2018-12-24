ПСБ и Новикомбанк получат контракты и оборонные кредиты на 1,5 трлн рублей

Средства по гособоронконтрактам и кредиты оборонно-промышленного комплекса на сумму около 1,5 трлн рублей получат два основных оборонных банка — ПСБ и Новикомбанк. Из них 470 — 500 млрд пойдут в Новикомбанк. Об этом в интервью РБК 24 декабря рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Министр отметил, что процедура передачи займет весь следующий год. «Процесс займет время в течение 2019 года. Естественно, это не происходит за один день», — сказал Мантуров​.

Принадлежащий госкорпорации «Ростех» Новикомбанк получит​ «часть кредитов и контрактов по предприятиям, которые входят в периметр «Ростеха», отметил министр.

Источник РБК, близкий к руководству ПСБ, рассказал, что в Новикомбанк пойдут около 470-500 млрд руб. из указанных 1,5 трлн. «Все остальное, то есть порядка 70% от всего объема, пойдут в Промсвязьбанк», — отметил он.

19 января ​глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство России и ЦБ определили Промсвязьбанк в качестве опорного банка для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Таким образом, ПСБ должен минимизировать угрозу западных санкций для других банков, имевших право работать с гособоронзаказом.

Сейчас список кредитных организаций, работающих с гособоронзаказом, засекречен, но по состоянию на 1 ноября прошлого года в него входили ВТБ, Сбербанк, банк «Россия», Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», Новикомбанк, ВБРР и Россельхозбанк.