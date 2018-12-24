Международные инвесторы вывели из России рекордный объем денег. Больше было только в 2013 году

Международные инвесторы вывели из российских фондов миллиард долларов в 2018 году. Это рекорд последних пяти лет и один из худших показателей среди развивающихся стран, пишет 24 декабря «Коммерсантъ», основываясь на данных BofA Merrill Lynch с учетом оценок Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Больше средств фонды выводили из России только в 2013 году — 3,1 миллиард долларов. Первая волна оттока денег началась в начале года. Эксперты связывают ее с напряженным геополитическим фоном вокруг России. Весной из России вывели 700 миллионов долларов после январской публикации Минфина США «кремлевского списка» крупных чиновников и бизнесменов, которые могут попасть под ограничения.

Затем российские акции обрушились из-за санкций, а в конце года — из-за падения цен на нефть. За последние три недели инвесторы вывели из страны 330 миллионов долларов.

Подобная тенденция существует и в других развивающихся странах. Например, из Китая вывели 31 миллиард долларов, из Индии — 3,5 миллиарда.

Несмотря на уход иностранных инвесторов, фондовые индикаторы рынка в числе лучших, пишет «Коммерсант». Устойчивость связана с высоким спросом инвесторов из России.