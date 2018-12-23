Пескову доложили, что проблем с газом в Ленобласти нет. А они есть

После вопроса президенту на ежегодной пресс-конференции о газификации Ленобласти, Дмитрий Песков назвал проблему ложной. Это был вопрос 47news.ru. И мы вынуждены ответить - фактами и документами.

Скриншот / https://www.youtube.com/user/PoedinokTV

В программе «Москва, Кремль, Путин» телеканала «Россия-1», в десять вечера 23 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в беседе с ведущим Владимиром Соловьёвым назвал несоответствующей действительности историю про непостроенный газопровод в Приозерском районе Ленобласти стоимостью 1,8 млрд рублей. Он также упомянул, что председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер регулярно докладывает Владимиру Путину, как планомерно идёт процесс газификации регионов. Что по факту стало ответом на вопрос 47news, заданный на пресс-конференции президента 20 декабря. Внимание лидера журналист привлек фразой: «У «Газпрома» газ закончился», а когда получил слово, раскрыли метафору.

- Я сейчас объясню, почему у Газпрома газ закончился. Но сначала небольшая вводка. По Ленобласти проходит «Северный поток-1» и строится «Северный поток-2». Вы открываете «Турецкий поток», всё очень здорово. Но многие жители Ленинградской области, которые видят, как мимо них проходят эти потоки, в течении многих лет не получают газ. А недавно, 7 декабря, Газпром заявил, что не может отпустить газ новым потребителям на Карельском перешейке. Это два района Ленобласти и часть Петербурга. Считается нецелесообразным реконструировать компрессорную станцию — то ли денег нет, то ли они в какое-то другое место (ушли — прим.ред.), чтобы можно было отпускать газ, – рассказал Путину журналист 47news, добавив: – Наряду с этим, это так, на заметку. Там была некоторое время назад была украдена труба стоимостью 1,8 млрд рублей. Уголовного дела до сих пор нет.

– А что это значит? Её выкопали и утащили, что ли? – поинтересовался президент.

– Нет. Её не положили, но актами закрыли. То есть, труба как бы есть, но её как бы нет.

– То есть, деньги списали, а трубы нет. Это в каком месте? – уточнил гарант.

– Это Приозерский район, вы там бывали, вы знаете.

– Я знаю, да, – улыбнувшись, подтвердил он, чем вызвал добродушную эмоцию в зале. (В этот момент камеру навели на Пескова, он тоже улыбался и что-то записывал в тетрадь).

– При этом, сроки газификации Ленобласти постоянно срываются, но в газовой монополии это называют красивыми словами "перенос" и "синхронизация". Ежегодная. И ещё хотелось отметить, что при всех проблемах Газпрома, от которых страдают жители — без газа, кстати, некоторые с 2009 года, — конкретные дети членов правления не стесняются занимать посты топ-менеджеров в дочерних организациях. Более того, они не стесняются выкладывать в интернет фотографии роскошных автомобилей, полётов на бизнес-джете для того, чтобы посмотреть футбол. Как вам такое народное достояние, Владимир Владимирович? – спросил 47news.

Президент пообещал разобраться, добавив несколько слов о роли Газпрома в пополнении бюджета страны

В воскресной передаче в разговоре с Владимиром Соловьёвым прес-секретарь президента сообщил о том, что все вопросы, заданные на пресс-конференции, были изучены в течение суток.

– Начали выяснять по Ленинградской области. Не соответствует действительности, – сообщил Песков.

– Это вопрос про трубу. Страшное воровство. Где был такой прямой наезд на Газпром, – поддержал Соловьёв.

– Более того, было сказано, что у Газпрома кончился газ. А вопрос про другое. Никакую трубу никто не укладывал, За неё деньги не получал, это ещё только предстоит сделать в будущем. Идёт планомерный процесс газификации регионов Российской Федерации. О чём неоднократно докладывал Миллер президенту.

– Нет, нет, нет, это разные категории. Не соответствует действительности или клевета? – задаётся вопросом Соловьёв.

– По сути, по сути, это можно назвать клеветой, – поддержал Песков.

– Это смотрела вся страна. Когда на всю страну бросается тень на крупнейшую компанию. Когда обвиняются люди, когда заявляется как о свершившемся факте, о преступлении.

– Я полностью с вами согласен.

– А потом выясняется, что ничего нет. Это же человек публично не извинился? Он же не сказал: «ой, простите, так получилось».

– Совершенно так, – кивнул Песков.

– Ответственность же должна какая-нибудь быть? – задаётся вопросом телеведущий.

– Подобные ситуации, конечно, заставляют нас задумываться. Президент является сторонником полной открытости. Является сторонником именно открытой аккредитации на пресс-конференцию. Открытой и для российских федеральных СМИ, и для региональных СМИ, и для международных. Но как эту пресс-конференцию оградить от нежурналистов, мы пока не понимаем. Будем анализировать, до следующего года у нас ещё есть время.

Редакция 47news не знает, кто готовил доклад о ситуации с газификацией Ленобласти. Вопрос же был задан на базе опубликованного 47news материала «Газа больше не будет. Экономно расходимся до 2030 года».

После того, как на сайте «Газпром трансгаз» 7 декабря появился файл «Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям». В документе перечислены: показатели проектной производительности ГРС, их нынешняя загрузка, объём газа, на который потребители претендуют, и наличие свободной пропускной способности для этого.

Часть ГРС помечены сноской "2" с расшифровкой: «В связи с достигнутой проектной производительностью компрессорной станции "Северная" выдача положительных заключений о технической возможности транспортировки газа по магистральному газопроводу "Ленинград-Выборг-Госграница 1,2" на участке между КС "Северная" и газоизмерительной станцией "Иматра" приостановлена». При этом, по планам, мощностями «Северной», должно было обеспечено как минимум 17 тысяч квартир и домовладений, то есть, не менее 50 тысяч человек. Среди населённых пунктов город Приозерск, где голубого топлива ждут с 2009 года. При этом, инфраструктура для приёма газа со стороны Ленобласти уже построена. Кстати, файл с информацией на момент подготовки этой публикации оставался на сайте «Газпром трансгаза».

47news также стало известно, почему «Северная» не реконструирована. Причиной стал отказ большого Газпрома, по причине нецелесообразности и с учётом бюджетных ограничений Газпрома. Информация была почерпнута из документов газовой монополии, заверенных подписями ответственных лиц.

По этому поводу официально высказывалось правительство Ленобласти.

– 14 декабря губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру с просьбой принять безотлагательные меры по увеличению проектной производительности КС «Северная», – отмечали в пресс-службе правительства региона.

При этом, уже на следующий день после пресс-коференции пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Алексей Миллера, Сергей Куприянов, в разговоре с 47news прокомментировал ситуацию с отказом дочернего предприятия обеспечивать топливом новых потребителей на Карельском перешейке и пообещал, что ситуация будет исправлена.

– ...Спрос на газ в Ленобласти растёт. Нам нужно будет скорректировать свои планы, думаю, решение будет принято в ближайшее время, – ответил Куприянов, добавив: – Регион для компании находится в приоритете, поскольку отсюда берет начало газопровод «Северный поток-1» и строящийся «Северный поток-2».

Про перенос сроков газификации в целом по Ленобласти 47news писал неоднократно. Так например в сентябре эту тему обсуждал с главой региона зампред правления Газпрома Валерий Голубев. Речь шла о «согласовании» графиков на 2018 году после того как из списка, присланного монополией, исчезли 14 газопроводов. В 2017 году стало известно о срыве программы газификации «2012 — 2016». Тот же Приозерск должен был получить газ к 2014 году.

Что касается детей членов правления Газпрома, то об этом 47news писал в материале «За отцами в Газпром пришли дети-gazmaxikи». Ни для кого в Газпроме не секрет, что 29-летний начальник управления пусконаладочных работ дочерней компании «Газпром инвест» Максим Маркелов приходится родным сыном 55-летнему члену совета директоров и заместителю председателя правления ПАО «Газпром» Виталию Маркелову. До выхода публикации он не стеснялся выкладывать в сеть атрибуты достойной жизни, в том числе из бизнес-джета после просмотра футбола за границей. В «Газпром инвесте» главным инженером работает 35-летний Александр Прозоров – сын ещё одного члена правления Газпрома — Сергея Прозорова. Сын 63-летнего главного инженера предприятия Наиля Рахматулина, 36-летний Тагир Рахматулин работает исполняющим обязанности замдиректора по капстроительству и линейной части. Напомним, что предприятие заказывает стройку монополии по всей стране, среди них, например, строительство сухопутной части «Северного потока-2». Места работы были подтверждены в «Газпром инвесте».

Но, как понятно из разговора Пескова с Соловьёвым, акцент был сделан на непостроенном газопроводе в Приозерском районе. Отметим, вопрос тоже имеет значение для газификации региона, поскольку её срок сдвинулся, но к невозможности подключения новых потребителей проблема имеет примерно такое же отношение как то, что "огурец зелёный" и одновременно "весит 300 грамм". Вроде бы речь про огурец, но о разном. Но раз внимание Кремля привлекла именно эта грань, то напомним историю вопроса.

В ноябре прошлого года «Фонтанка.ру» опубликовала материал «Дело — труба» Речь в нём о том, что в 2012 – 2014 годах в Ленобласти должны были построить газопровод до города Приозерска протяжённостью 125 км с четырьмя газораспределительными станциями, домами для персонала и автоматизированной системой управления. Договор о строительстве газопровода был подписан в августе 2012 года. Заказчиком выступило ООО «Газпром инвест Запад», позже переименованное в «Газпром инвест», генеральным подрядчиком – ООО «Омега». Общую стоимость работ, включающую все расходы, определили в 1,8 млрд рублей, планируемый срок строительства газопровода и четырех газораспределительных станций (ГРС) – в 27 месяцев. К концу 2015 года «Газпром инвест» почти все работы принял, подписал акты по форме КС-3 (справки о стоимости выполненных работ и затрат), на счета «Омеги» было перечислено почти 1,7 миллиарда рублей. То есть газопровод был как бы построен и оплачен.

Выезд на место показал, что построено только 40 километров и то, с недоделанной инфраструктурой. На втором участке трубы были когда-то, но потом пропали. Их примерная стоимость оценивалась в 180 млн рублей. При этом уже сегодня стало известно, что за покушение на их кражу был осуждён некий гражданин Горбунов. Противоречие в том, что речь о покушении на преступление, а не его реализацию.

Хотя это лишь эпизод, никак не перекрывающий перечисление 1,7 млрд за якобы выполненные работы. Гендиректором «Омеги» был известный в Петербурге байкер Виталий Ермолаев, по прозвищу Ерёма. Процессуально, для него последствий не было – «Газпром инвест» обратился не с заявлением о мошенничестве в особо крупном размере, а пошёл в арбитраж. Разбирательство там идёт до сих пор, но собственных производственных мощностей у «Омеги» не было, поэтому в случае выигрыша тяжбы структуре Газпрома гарантировано, скорее всего, лишь моральное удовлетворение.

На вопрос, заданный «Фонтанкой» в прошлом году – почему «Газпром инвест» подписывал акты выполненных работ на очевидно отсутствующие объекты и эти невыполненные работы были оплачены, структуры Газпрома не ответили.

Отметим также, что после пресс-конференции в Приозерке снимала сюжет государственная телекомпания «Россия-24». В нём показано, как вся инфраструктура для приёма газа готова, а люди устали годами ждать газификации.

Сегодня, Газпром не отрицает, что работы на 1,69 млрд были приняты, и объясняет приостановку изменением схемы газификации и повышения надёжности.

– С июня 2014 года в связи с актуализацией и последующим утверждением схемы газификации Ленинградской области финансирование и работы по объектам стройки были приостановлены. Была начата корректировка проектной документации. В частности, были приняты новые проектные решения (в том числе с учетом импортозамещения), заменены АГРС, учтены введенные к этому времени нормативные требования к надежности и безопасности производственных объектов. ...Завершение строительства газопровода-отвода к городу Приозерску на всей протяженности запланировано в 2019 году, – сообщается в полуторастраничном официальном ответе Газпрома на запрос 47news.

Это же письмо показывают в эфире и федеральные телеканалы.

Со своей стороны журналист, занимавшийся этой проблемой и задавший вопрос Владимиру Путину, безусловно, готов встретиться с непосредственными исполнителями проверки, результаты которых доложили Дмитрию Пескову.

Виктор Смирнов, 47news