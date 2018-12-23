В скандале с турецкой поездкой детей чиновников появилось имя Дмитрия Пескова. Его связывают с учредителем благотворительного фонда

Учредитель благотворительного фонда, который организовал поездку в Турцию детям брянских чиновников, является полным тезкой родственника пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Об этом 23 декабря сообщает Znak.

По информации СМИ, генеральным директором международного благотворительного фонда имени Андрея Карлова является Вадим Солоцинский. А соучредителем фонда значится его брат Владимир Дмитриевич Солоцинский, полный тезка отца второй жены Дмитрия Пескова – Екатерины.

Фонд оказался замешан в скандале после того, как стало известно, что его благотворительностью воспользовались те, кто, возможно, в ней совсем не нуждается. Организация, судя по названию, оказывает помощь детям с тяжелыми заболеваниями и находящимися в тяжелой жизненной ситуации.

В марте 2018 года фонд организовал поездку в турецкий город Демре для 50 детей брянских Клинцов. Местное издание выяснило, что на отдых отправились дети чиновников и сотрудников правоохранительных органов. В том числе, дочь главы города Олега Шкуратова.

Как отмечает издание, у фонда стояла задача отправить на отдых детей, которые проживают на территориях, подвергшихся загрязнению радиацией. Местные власти, решая, кто из 7000 детей Клинцов поедет, публично для жителей такую возможность не анонсировали.

Сам руководитель Клинцов ничего особенного в таком отборе детей не увидел. В отличие от прокуратуры, которая по итогам проверки вынесла Шкубатову представление. Замглавы города Людмила Лубская, которая отвечала за отбор детей для поездки, уволилась после проверки надзорного ведомства. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уже пообещал подумать, соответствует ли Шкуратов занимаемой им должности.