Трамп назвал имя нового главы Пентагона

С 1 января 2019 года пост министра обороны США займёт заместитель главы Пентагона Патрик Шанахан. Об этом Дональд Трамп заявил в своем Twitter.

«Я рад объявить, что с 1 января 2019 года очень талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан вступит в должность исполняющего обязанности министра обороны. У Патрика длинный список достижений в период работы заместителем [министра] и в Boeing до этого. Он будет великолепен!», — написал Дональд Трамп.

Предшественник Шанахана Джеймс Мэттис сообщил Трампу о желании уйти с должности главы военного ведомства 20 декабря из-за разногласий. Он посоветовал главе США найти главу Пентагона со схожими взглядами.

Шанахан долгое время работал в авиастроительной корпорации Boeing (с 1986 года), занимал руководящие должности. По данным открытых источников, он сыграл ключевую роль в восстановлении программы Boeing 787 и был известен как «Мистер Фикс-ит» с 2008 года («Мистер Исправьте-Это» ). Отвечал за программы армии США по авиации, а затем, будучи вице-президентом, занимался системами противоракетной обороны Boeing. Трамп назначил Шанахана замглавой Пентагона в июле 2017 года.