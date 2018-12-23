Частичное закрытие правительства США может продлиться больше недели

Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил в интервью Fox News, что правительство США может остаться частично закрытым вплоть до первых чисел января, сообщает «Коммерсантъ».

«Очень вероятно, что закрытие продлится до 28 декабря и дальше, на время начала работы нового состава Конгресса», — заявил господин Малвейни. По его мнению, работа части госучреждений может остаться парализованной вплоть до 3 января, когда сменится состав Конгресса.

Напомним, что в субботу Сенат США завершил заседание, так и не проголосовав по временному финансированию федерального правительства до 8 февраля 2019 года. В связи с этим с полуночи 22 декабря (08:00 мск) в США была приостановлена работа 25% госучреждений и около 800 тыс. чиновников. Причиной того, что финансирование не было утверждено, стало желание Дональда Трампа внести в бюджет пункт о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей поддержала эту идею, а Сенат проголосовал против.

По словам Мика Малвейни, после этого Белый дом снизил требования по затратам на возведение стены — теперь эта цифра ниже $5 млрд. Тем не менее, как утверждают источники Fox News, до нахождения компромисса между Белым домом и Сенатом еще далеко, и следующее обсуждение бюджета, которое пройдет в сенате 27 декабря, тоже будет безрезультатным.