Журналисту-выдумщику из немецкого «Шпигеля» грозит уголовное дело. Он собирал пожертвования с читателей

Экс-журналист немецкого издания Del Spiegel Клаас Релотиус, прославившийся сфабрикованными материалами, может попасть под суд. Редакция издания обнаружила, что бывший сотрудник под видом пожертвований для героев его публикаций собирал деньги с читателей. Об этом сообщается на сайте Der Spiegel.

В сообщении редакции указано, что Релотиус организовал рассылку читателям с просьбой пожертвовать средства на героев его публикаций – турецких детей-сирот. Деньги поступали на личный счет журналиста. Сколько меценатов успел найти Релотиус и какую сумму собрать – пока неизвестно. Однако руководство издания пообещало передать всю собранную информацию в прокуратуру в рамках рассмотрения уголовного дела.

В издании также заверили, что никто из читателей не обращался к ним с жалобой на просьбу о пожертвовании.

Экс-сотрудник еженедельника «Шпигель» – автор ряда сенсационных публикаций, немецкий автор года и обладатель профессиональных премий. Клаас Релотиус оказался в центре крупного медиаскандала после того, как его коллега Хуан Морено выяснил, что журналист фабрикует данные. Журналисты совместно работали над репортажем про ситуацию на границе США и Мексики. Релотиус опубликовал фото с руководителем местного добровольческого отряда по поиску нелегальных мигрантов. Из подписи следовало, что фотографироваться запечатленные волонтеры отказывались. Тогда как Морено было известно, что фото с туристами и журналистами составляет дополнительный заработок руководителя отряда.

Позднее Релотиус признался, что репортаж из США – не единственный материал, правдивости которого верить не стоит. Еженедельник расстался со своим автором, назвав случившееся худшим событием за последние 70 лет истории издания. Без ответа пока остался вопрос, как фальсификации пропустил отдел фактчекинга (проверки достоверности информации) «Шпигеля».

Все публикации Релотиуса редакция выложила в открытый доступ с припиской, что каждый может написать изданию в случае, если усмотрит что-то подозрительное в материалах журналиста.