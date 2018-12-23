Испытания самой мощной авиабомбы США показали на видео

Аэродром ВВС США Уайтмэн, расположенный в штате Миссури, опубликовал на своём Youtube-канале видеоролик об испытаниях пары 14-тонных бомб GBU-57.

GBU-57 – это корректируемая противобункерная авиабомба повышенной мощности, которая способна пробить в глубину до 61 метра, поэтому считается подходящим оружем для атак на подземные цели, такие, как северокорейские бункеры, отмечается на сайте авиабазы.

На авиабазе Уайтмэн дислоцируется авиация Национальной гвардии и знаменитое 509-е бомбардировочное авиакрыло, на вооружении которого стоят стратегические бомбардировщики B-2 "Спирит". Только они могут поднять сверхмощный боеприпас GBU-57.