Дзюба вошёл в Топ-100 футболистов года по версии испанской Marca

Испанское спортивное издание Marco включило нападающего петербургского ФК «Зенит» и сборной России Артёма Дзюбу в сотню лучших футбольных игроков мира по итогам 2018 года. 23 декабря были опубликованы имена спортсменов, занявших последние десять мест рейтинга. 30-летний российский форвард оказался на 97-й строчке.

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба вошёл в топ-100 футболистов мира по итогам 2018 года по версии испанского издания Marca.

Критериями отбора лучших издание называет спортивные успехи игрока и его вклад в команду. Особое внимание составители рейтинга уделили достижениям на чемпионате мира по футболу, который проходил в России. Marca отметила успешное выступление Дзюбы на домашнем ЧМ в роли капитана сборной, но не слишком удачную игру за «Зенит». Эксперты вспомнили его пенальти в 1/8 финала ЧМ в сенсационном матче против Испании.

В последнюю десятку Топ-100 вошли также Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Пабло Сарабия («Севилья»), Константинос Манолаас («Рома»), Сантьяго Ариас («Атлетико Мадрид»), Пако Алькассер («Боруссия»), Хосеф Мартинес («Атланта Юнайтед»), Эсекиэль Паласиос («Ривер Плейт») и Рафаэль Маркес (бывший капитан сборной Мексики).

Ранее футболистом года Дзюбу назвал Российский футбольный союз. Также он в этом году стал лучшим игроком сборной России в Лиге наций по версии болельщиков.