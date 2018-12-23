Порошенко утвердил статус ветеранов для украинских националистов

Президент Украины Петр Порошенко подписал поправки в закон ​«О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», согласно которому статус участника боевых действий получают украинские националисты. Поправки опубликованы на сайте Верховной рады, сообщает РБК.

Статус участников боевых действий получат члены запрещенных в России Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА).

Одним из идеологов украинского национализма является Степан Бандера, день рождения которого объявили национальным праздником в декабре 2019 года. Он был одним из лидеров ОУН и УПА, которые действовали на Украине в 1940-е годы. В 2014 году Порошенко заявлял, что члены УПА освободили Украину от фашистов. Однако за героизацию Бандеры Украину критикуют Россия и Польша.