Путин реорганизовал управление своей администрации по обеспечению конституционных прав граждан

Владимир Путин реорганизовал управление администрации президента по обеспечению конституционных прав граждан. Обновленное управление займется обеспечением деятельности главы государства в сфере миграции. Это следует из указа главы государства, 23 декабря опубликованного на портале правовой информации.

В задачи структуры теперь входит содействие президенту в вопросах миграционной политики. Кроме того, она будет обеспечивать полномочия президента в сфере предоставления политического убежища и помилования. Также управление будет готовить проекты президентских указов в соответствующих сферах.

Напомним, на этой неделе Владимир Путин снял ограничения, не позволявшие России предоставлять политическое убежище беженцам. Решение, как говорилось в сообщении Кремля, в каждом случае будет приниматься индивидуально.