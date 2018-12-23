СМИ: Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников «Бутырки»
В следственном изоляторе «Бутырка» устроят футбольный матч с участием нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые сейчас находятся под следствием, передает «Московский комсомолец».
Оскандалившиеся звёзды российского футбола сыграют за команду заключённых, соперником которой станет команда охранников. Эту идею одобрили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).
«Волею случая в Бутырке оказались два выдающихся футболиста. Встретиться с ними на футбольном поле на свободе было бы просто нереально для подавляющего большинства граждан. Но так случилось, что они попали к этим самым простым гражданам за решетку», — сказал заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.
Кокорин и Мамаев тоже отнеслись к предложению с энтузиазмом. Они сыграют под своими привычными номерами — девятым и седьмым. Им и их товарищам по несчастью сошьют командные толстовки.
Справка:
По версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). По решению Тверского районного суда Москвы арест Кокорина и Мамаева продлен до 8 февраля 2019 года.