СМИ: Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников «Бутырки»

В следственном изоляторе «Бутырка» устроят футбольный матч с участием нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые сейчас находятся под следствием, передает «Московский комсомолец».

Оскандалившиеся звёзды российского футбола сыграют за команду заключённых, соперником которой станет команда охранников. Эту идею одобрили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

«Волею случая в Бутырке оказались два выдающихся футболиста. Встретиться с ними на футбольном поле на свободе было бы просто нереально для подавляющего большинства граждан. Но так случилось, что они попали к этим самым простым гражданам за решетку», — сказал заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

Кокорин и Мамаев тоже отнеслись к предложению с энтузиазмом. Они сыграют под своими привычными номерами — девятым и седьмым. Им и их товарищам по несчастью сошьют командные толстовки.