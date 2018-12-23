«Ломоносовскую» закрыли на вход из-за сломавшегося эскалатора

Вестибюль станции метро «Ломоносовская» в Петербурге по технической причине закрыли на вход 23 декабря. Об этом «Фонтанке» рассказали горожане.

Как уточнили в справочной метрополитена, вход закрыт с 17.06. Коррективы в работу станции внёс сломавшийся эскалатор. Сейчас «Ломоносовская» работает только на выход.

Напомним, второй эскалатор станции на капитальном ремонте. Работы продлятся до 1 февраля 2019 года. По будням с 7.50 до 9.00 вход в вестибюль ограничен.