Чиновница из Клинцов, отправившая детей чиновников в Турцию за счет меценатов, уволилась. Губернатор присматривается к руководителю города

Сотрудница администрации брянского города Клинцы, которая отобрала для поездки в Турцию за счет благотворительного фонда детей чиновников и правоохранителей, уволилась после проверки прокуратуры. Об этом 23 декабря со ссылкой на заявление главы городской администрации Александра Морозова сообщает издание «Говорит Москва». Областной губернатор рассмотрит вопрос, на своем ли месте сидит глава города.

Накануне второй по величине город Брянской области стал центром публичного внимания. Весной 2018 года 50 местных детей отправились на отдых в турецкий город Демре – побратим Клинцов. Поездку оплатил благотворительный фонд имени Андрея Карлова, убитого в 2016 году посла России в Турции.

Из названия фонда (помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации) предполагалось, что на отдых отправятся дети, которым в обычной жизни подобные радости недоступны.

Однако местные чиновники рассудили по-другому и отобрали, как они объяснили, лучших в учебе, спорте и общественной деятельности. Счастливцами оказались дети, чьи родителя трудятся в местной администрации и правоохранительных органах.

По итогам проверки прокуратура выяснила, что общедоступно информацию о возможности поехать на отдых за счет благотворительного фонда чиновники не объявляли и отбор детей оставили на свое усмотрение. По итогам ведомство вынесло представление главе города Олегу Шкуратову, чья дочь тоже оказалась в числе получивших путевку в Турцию.

На федеральные полосы история вышла после того, как местное издание опубликовало видео с ответами руководства города. Ничего особенного в ситуации Шкуратов не увидел.

По словам Морозова, после прокурорской проверки уволилась замглавы Клинцов Людмила Лубская, курировавшая социальный блок. Именно она отвечала за отбор детей для поездки.

Ситуацию уже прокомментировал губернатор Брянской области Александр Богомаз, который заявил, что рассмотрит вопрос о дальнейшем нахождении Шкуратора на должности главы города.