Предновогодняя неделя в Петербурге будет снежной. МЧС предупреждает о гололеде

Днём в понедельник, 24 декабря, будет облачно с прояснениями, ожидается слабый снег, сообщили в МЧС по Санкт-Петербургу.

По данным метеорологического прогноза Росгидромета, температура воздуха днём составит минус 8 – 10 градусов Цельсия, а атмосферное давление будет повышаться.

Автовладельцам следует быть осторожнее на дорогах из-за гололёда. Напомним, неосторожность водителей на скользких дорогах Петербурга 23 декабря привела к целому ряду ДТП. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" также предупреждает автомобилистов о метелях в Ленобласти 24 – 26 декабря.

По прогнозу Гидрометцентра, снег будет идти в Петербурге всю неделю. К среде потеплеет до минус 2 градусов.