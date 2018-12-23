На Васильевском услышали взрыв. Пожарные борются с огнём на Кожевенной линии

Вырывающееся пламя из окон производственного здания увидели горожане на Кожевенной линии Васильевского острова днём 23 декабря.

«Сначала был взрыв, выбило стекла, и очень быстро все загорелось», — написали очевидцы в социальных сетях.

Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, сообщение о возгорании поступило в 15.26. Огонь охватил второй этаж производственного здания на Кожевенной линии, 30. Пожар тушат по № 1-БИС. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. К 16.06 пламя локализовали.

В ликвидации задействованы 11 расчётов.