Песков: На пресс-конференции Путина были нежурналистские вопросы и "жалобщики"

Участников пресс-конференции президента Владимира Путина, которые использовали возможность задать вопрос для личных жалоб и обращений, нельзя считать журналистами. Такую позицию высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в воскресной передаче «Москва. Кремль. Путину», которая уже вышла в эфир на Дальнем Востоке. Кроме того, Песков заявил, что обратившиеся за ответом к президенту говорили неправду.

"Мы с сожалением наблюдали на пресс-конференции вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским, разные жалобы. Это фактически были обращения граждан. Эти люди не имели никакого отношения к журналистам, они озвучивали не соответствующую действительности информацию, по сути, это можно назвать клеветой", – сказал Песков. Пресс-секретарь президента не уточнил, кого конкретно он имеет в виду.

Отметим, что из четырёх авторов вопросов про Петербург только двоих можно назвать журналистами. Среди тех, кому удалось задать свой вопрос Путину, не будучи профессиональным работником СМИ, была, в частности, пришедшая от имени рязанской газеты петербургская активистка Алла Андреева, которая рассказала президенту о проблемах жилищного строительства. После этого Путин лично позвонил врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову. По поручению главы РФ Беглов уже на следующий день лично встретился с дольщиками, а Андреевой даже подарил цветы. Подробнее об этом "Фонтанка" писала ранее.