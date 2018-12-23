В Невском районе из-за плановых работ на газопроводе остался без тепла и горячей воды 31 дом

Из-за отсутствия газоснабжения две котельные в Невском районе Петербурга приостановили работу 23 декабря. Без горячей воды и отопления осталось 31 здание.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», подача тепла и горячей воды остановлена от котельных на улицах Бабушкина и Ткачей. Квартирное похолодание коснулось 31 жилого дома, также без комфортных условий остались три социальных учреждения.

В «ПетербургГаз» отметили, что плановые работы ведутся на газопроводе среднего давления. Реконструкция завершена, сегодня с временной сети переключают питание на вновь построенную. По плану процесс должен пройти с 10 утра до полуночи. В компании отметили, что планируют завершить работы раньше.