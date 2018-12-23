По делу о гибели горняков шахте Соликамска задержаны четверо работников компании-подрядчика

Следователи задержали четверых сотрудников компании-подрядчика ФГУП «УС-30 СМУ-680» по делу о гибели горняков в шахте Соликамска в Пермском крае. Об этом 23 декабря сообщается на сайте СК.

По данным ведомства, задержаны горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник участка Максим Канищев и начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхин. В чём их подозревают, в сообщении не указано.

Накануне вечером Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц).

Как пишет издание «59.ру» со ссылкой на оперативный штаб, на данный момент на поверхность поднято тело первого горняка. Ростехнадзор организовал комиссию по расследованию причин трагедии на руднике. Уголовное дело передано в центральный аппарат ведомства.

Возгорание произошло утром 22 декабря в строящемся стволе рудника «Уралкалия». Из 17 сотрудников подрядной организации ФГУП "УС-30", которые в тот момент находились на месте происшествия, на поверхность удалось выбраться восьмерым. Девять человек погибли под землёй, их семьям выплатят по два миллиона рублей.