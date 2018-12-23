Крупнейшее в мире судно-трубоукладчик приступило к укладке «Северного потока — 2» в Финляндии

Крупнейшее в мире судно-трубоукладчик Pioneering Spirit начало работы по укладке подводного газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Финляндии. Об этом 23 декабря сообщил оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG.

«Pioneering Spirit продолжит укладку газопровода вслед за судном Solitaire, работавшим в Финляндии с сентября. Судно Solitaire направилось в южную часть ИЭЗ Швеции для укладки 510-километрового участка газопровода в ближайшие месяцы», – рассказали в компании.

Трубы доставляют на место проведения работ из порта Ханко.

Реализация проекта «Северный поток — 2» идет по графику, в настоящее время уже уложено около 370 км газопровода, отчитались в Nord Stream 2.

Ранее суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2, владельцам и операторам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» , платить «Газпрому». На фоне решения Европарламента принять резолюцию за остановку строительства газопровода «Северный поток – 2», который европейцы считают угрозой своей энергетической безопасности, акции «Газпрома» просели.