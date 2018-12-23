Крупнейшее в мире судно-трубоукладчик приступило к укладке «Северного потока — 2» в Финляндии
Крупнейшее в мире судно-трубоукладчик Pioneering Spirit начало работы по укладке подводного газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Финляндии. Об этом 23 декабря сообщил оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG.
«Pioneering Spirit продолжит укладку газопровода вслед за судном Solitaire, работавшим в Финляндии с сентября. Судно Solitaire направилось в южную часть ИЭЗ Швеции для укладки 510-километрового участка газопровода в ближайшие месяцы», – рассказали в компании.
Трубы доставляют на место проведения работ из порта Ханко.
Реализация проекта «Северный поток — 2» идет по графику, в настоящее время уже уложено около 370 км газопровода, отчитались в Nord Stream 2.
Ранее суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2, владельцам и операторам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» , платить «Газпрому». На фоне решения Европарламента принять резолюцию за остановку строительства газопровода «Северный поток – 2», который европейцы считают угрозой своей энергетической безопасности, акции «Газпрома» просели.
Справка:
Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. Как ожидается, газопровод будет запущен до конца 2019 года.
Трубопровод пойдет в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания, которая собирается заблокировать или отложить реализацию проекта.
Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.