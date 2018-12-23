В Петербурге Достоевский побеждает Александра Невского. Завершился второй тур голосования за великие имена для российских аэропортов

Завершился второй тур финального голосования по выбору имен для пяти российских аэропортов. Об этом 23 декабря сообщается на сайте конкурса «Великие имена России».

«Победители конкурса по аэропортам Архангельска, Москвы (Внуково), Нижневартовска, Пензы и Санкт-Петербурга будут объявлены в ближайшие дни. Дополнительное время потребуется на обработку анкет, поступающих из регионов, и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование», — отметили организаторы конкурса.

На данный момент в голосовании на новое имя для петербургского аэропорта Пулково лидирует Фёдор Достоевский (66 639 голосов). На втором месте Александр Невский (61 254 голоса), третью строчку занимает Дмитрий Шостакович (38 907 голосов).

Итоги первого этапа конкурса подвели вечером 4 декабря. В Петербурге уверенную победу одержал Пётр I, однако больше голосов этот претендент набрал в Воронеже. Таким образом, победителем в городе на Неве стал полководец Александр Невский. Пулково пригласили во второй тур, где к Невскому добавили писателя Федора Достоевского и композитора Дмитрия Шостаковича.