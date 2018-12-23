Кадыров не видит себя в роли президента России. Завершить карьеру политик мечтает на посту главы республики

Рамзан Кадыров не планирует возглавлять федеральные министерства или занимать пост президента России. Об этом лидер Чечни накануне рассказал в интервью телеканалу «Москва 24».

Политик не считает себя «человеком такого уровня», который мог бы встать во главе государства или одного из ведомств правительства страны. Закончить карьеру Рамзан Кадыров хочет на посту руководителя региона или республики.

Ранее Кадыров прокомментировал выводы Счетной палаты, которая обнаружила неэффективность исполнения федеральной программы развития Северного Кавказа. Глава региона заявил, что результаты были лучше, если бы средств было выделено больше. И напомнил, что финансирование региона сократили со 130 до 75 млрд рублей. Слова политика прокомментировал Дмитрий Песков, который заметил, что денег не хватает всегда.

Рамзан Кадыров бессменно возглавляет Республику Чечню с февраля 2007 года.