Аналитики сделали неутешительные прогнозы на курсы доллара и евро в начале нового года

Во время следующей недели, которая в Европе будет рождественской, резких скачков валютных курсов по отношению к рублю не ожидается, однако Новый год россияне могут встретить с долларом по 70. Об этом "Российской газете" рассказал Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра".

На январских праздниках, по его словам, "имеются курсовые риски", потому что в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях и, по сути, не "присматривает" за рынком.

"Для разнообразных спекулянтов это – сущее раздолье, поэтому не исключаю, что первый рабочий день нового года мы встретим при курсе 70 рублей за доллар или даже выше", – сказал эксперт.

Однако рубль могут поддержать Китай и Индия, которые в это время традиционно закупают золото: Китай – в связи с подготовкой к празднованию своего Нового года, а Индия – в ожидании сезона свадеб.

"В целом в нашем базовом прогнозе до конца декабря у рубля есть высокий шанс протестировать отметку 70 к доллару, от которой он звонко отскочит в район 68 – 68,20 за доллар или 78,60 – 78,80 за евро", – заявил Рожановский.

Во втором сценарии рубль медленно "доползет" до этой психологически важной отметки в первые дни новогодних каникул, а затем курс вернётся к 69 – 69,20 за доллар.

Рожановский допускает, что другие варианты связаны с развитием ситуации на Украине.