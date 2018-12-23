Демон танца овладел водителем такси в Петербурге. Угомонить плясуна помогли медики

В Петербурге задержали таксиста после неконтролируемого танца на заправке. Врачам скорой его передали связанным.

Как стало известно «Фонтанке», во втором часу ночи к АЗС «Лукойл» на проспекте Науки подъехал «Фольксваген» в цветографии «Яндекс.Такси». Водитель остановился перед входом, заправляться он не планировал.

Очевидцы рассказывают, что водитель вышел из салона с пассажиркой, и они проследовали в туалетную комнату.

По словам посетителей АЗС, таксист преобразился.

«Энергия била из него в разные стороны, он пустился в неописуемый пляс», – говорят они.

Опасаясь последствий ураганного танца, сотрудники вызвали группу быстрого реагирования охранной фирмы «Титан».

Водителя вывели на улицу и почти забыли о нем. У автомобиля полулежал еще один пассажир такси. Ему явно было плохо. Пена изо рта, судороги, непроизвольные движения рук и ног вынудили охранников вызвать скорую помощь.

Ноги несли таксиста в пляс и дальше. Силы человеческие небезграничны, и он несколько раз приложился головой о свою машину и землю. Но неизменно поднимался и продолжал одухотворенно танцевать.

Пассажир врачам сдался, а таксист заявил категорическое «Нет!». Образумить его могли бы сотрудники ГАИ, но оформлять материалы они отказались. Машина не двигалась, а таксист чудил в качестве пешехода.

Охранники «Титана» нашли общий язык с врачами, которые согласились забрать небезопасного водителя. Так как он упирался не менее активно, чем танцевал, пришлось связать его и отправить в НИИ имени Джанелидзе.

Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Санкт-Петербурга для автомобиля «Фольксваген Поло» с госномером Х058ЕР178 выдано 7 сентября 2018 года, сообщает сайт Смольного. Оно действует пять лет. Лицензиатом указано ООО «Информационная диспетчерская служба «Аукцион». Вероятно, она является партнером «Яндекс.Такси». На автомобиле написаны не только название агрегатора перевозок, но и телефон для связи.