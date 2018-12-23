Снег ремонту не помеха. В Приморском районе рабочие асфальтируют дорогу, невзирая на погоду

Снегопад и обилие осадков на дорожном покрытии не помешали рабочим благоустраивать Шуваловский проспект в Петербурге. Видео 23 декабря было опубликовано в телеграм-канале паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидец запечатлел процесс укладки асфальта на Шуваловском проспекте неподалеку от пересечения с Мебельной улицей в Приморском районе города. На видео на ремонтируемом участке кипит работа: катки «утаптывают» асфальтовое покрытие.

В районной администрации «Фонтанку» переадресовали в ОАО «Колмяжское». Диспетчер компании подтвердила, что участок – их, и заверила, что «дорожники будут только завтра». При этом она предположила, что, «наверное, по технологии, можно сейчас это делать», честно признавшись, что сама в тонкостях вопроса не разбирается.

ОАО «Коломяжское» занимается благоустройством и ремонтом дорог. Согласно данным базы СПАРК, единственным владельцем предприятия является Петербург.

По данным «Яндекса», движение на участке дороги перекрыто до 28 декабря.

Ранее Росавтодор разъяснил, что ремонтировать дорожное покрытие разрешается при температуре до минус 10 градусов и незначительных осадках – до 5 миллиметров.