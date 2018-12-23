На Авиаконструкторов водитель из «Мерседеса» выстрелил в лицо оппоненту. Предметом спора стала парковка

Ночной конфликт из-за особенностей парковки произошёл в Приморском районе Петербурга. Агрессор действовал прямо и целился в лицо оппоненту. Пострадавшего с травмами средней тяжести увезли в больницу.

Как стало известно «Фонтанке» 23 декабря, накануне с заявлением в полицию обратился 37-летний горожанин. Он рассказал о встрече с водителем "Мерседес-Бенц S 450" у дома 31 на проспекте Авиаконструкторов. Общение проходило на тему парковки, переросло в конфликт. Затем агрессор из иномарки трижды выстрелил из травматического пистолета в лицо спорщика и скрылся. Пострадавшего госпитализировали с ранением левой скуловой и левой теменной области в состоянии средней тяжести.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее особенности парковки с применением оружия обсудили на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Пострадавший остановил свой автомобиль, чтобы почистить фары, и получил пулю в живот.