Кадыров признался, что с рэпом у него не сложилось. Но поет он хорошо

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своих певческих талантах. Но признался, что рэп – не его жанр. Об этом в интервью политик 23 декабря поведал телеканалу «Москва 24».

Кадыров похвастался талантом к пению, однако откровенно признался, что у него получаются не все стили исполнения. «Я очень хорошо пою, правда с рэпом у меня не получается», – поделился глава региона.

Политик заявил, что петь любит с детства, и вспомнил, как исполнял «Три танкиста» и «В лесу родилась елочка», а чеченские национальные героико-эпические песни (илли) помнит наизусть.

В начале декабря Рамзан Кадыров пригласил российских рэперов выступить в столице Чечни, пояснив, что в городе есть хорошие площадки для концертов. Свое заявление политик сделал на фоне отмены в ноябре целого ряда выступлений рэп-исполнителей в ряде городов. Не дали провести концерты рэперам Элджею, Хаски, IC3PEAK, группе «Френдзона» и др.

Отметим, что в Петербурге в середине декабря концерт Хаски в клубе А2 все же состоялся, несмотря на то что Роспотребнадзор накануне посетил заседение с проверкой.