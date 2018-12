На Индонезию из-за извержения вулкана обрушилось цунами. Известно о 168 погибших

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, достигло 168 человек. Ещё 745 пострадали, 30 числятся пропавшими. Об этом сообщает France Press со ссылкой на представителя индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

#UPDATE : #IndonesiaTsunami death toll surges to 162, with hundreds wounded

По свидетельствам очевидцев, гигантская волна высотой в три метра накрыла побережье после извержения вулкана Анак Кракатау, который находится на небольшом острове. Зондский пролив разделяет острова Ява и Суматра.

When mother nature speaks. Nobody saw this coming. A volcanic eruption and a Tsunami #IndonesiaTsunami