На Индонезию из-за извержения вулкана обрушилось цунами. Известно о 168 погибших

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, достигло 168 человек. Ещё 745 пострадали, 30 числятся пропавшими. Об этом сообщает France Press со ссылкой на представителя индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

По свидетельствам очевидцев, гигантская волна высотой в три метра накрыла побережье после извержения вулкана Анак Кракатау, который находится на небольшом острове. Зондский пролив разделяет острова Ява и Суматра.

When mother nature speaks. Nobody saw this coming. A volcanic eruption and a Tsunami #IndonesiaTsunami pic.twitter.com/fPRyboSY98 — Caroline Kere (@carolinekere) 23 декабря 2018 г.

В результате цунами повреждены сотни домов, гостиниц и других построек. Наибольший ущерб стихия принесла в регион Пандегланг на острове Ява, где находится национальный парк Уджунг-Кулон и популярные пляжи.

В сентябре 2018 года землетрясение на острове Сулавеси и цунами унесли жизни 2 тыс. человек. Ущерб составил 911 млн долларов. Более 2 тыс. человек погибли, пострадали 4,6 тыс.