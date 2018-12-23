Гололед добавил проблем водителям в Петербурге. На Арсенальной набережной ДТП с погибшим, на Софийской встретились трактор и маршрутка

Большое количество аварий зафиксировали очевидцы в социальных сетях в ночь на 23 декабря в Петербурге. Причину происшествий автолюбители видят в несоблюдении скоростного режима и гололеде. Не справляются с управлением водители маршруток и уборочной техники.

По информации отдела пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около восьми утра на Арсенальной набережной 59-летний водитель «Хонды» выехал на встречку и столкнулся с «Ладой Приорой». 59-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте ДТП. В группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» отмечается, что погибшая является супругой водителя. Также серьёзные травмы получил 41-летний водитель «Лады», его с переломами госпитализировали.

По информации очевидцев, около десяти утра на Софийской набережной встретились «Газель», убирающий улицы трактор и маршрутка.

Около двух ночи на Тульской улице у Большеохтинского моста автомобиль выкинуло на встречку. Cообщают об авариях на улице Руставели, перекрестке Светлановского проспекта и улицы Веденеева. Сразу семь машин столкнулись у 13 дома на Приморском проспекте.

Во Всеволожском районе Ленобласти на трассе «Кола» 27-летний водитель «Хендай Солярис» не справился с управлением и влетел в столб. По информации ГИБДД, водитель и его трое пассажиров в возрасте от 22 до 27 лет с тяжёлыми травмами госпитализированы.