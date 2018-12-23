СМИ: Дети брянских чиновников скатались в Турцию на деньги благотворительного фонда

Весной группа детей чиновников города Клинцы (Брянская область) отдохнула в Турции за счет благотворительного фонда, помогающего детям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Об этом накануне рассказал местный портал «Клинцы.Инфо».

Международный благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации имени Андрея Карлова весной 2018 года организовал поездку на отдых в турецкий города Демре для 50 детей города Клинцы. Как выяснил журналист местного издания, за границу отправились в основном те, чьи родители работают в местной администрации и правоохранительных органах.

Портал приводит ответ прокуратуры, которая установила, что информация о возможности для детей поехать на отдых за счет фонда не была доведена до жителей общедоступным способом. Кроме того, чиновники не сформировали критерии отбора детей. По итогам проверки надзорное ведомство вынесло представление врио главы городской администрации Олегу Шкуратову.

Журналисты запечатлели на видео ответы чиновников на просьбу прокомментировать ситуацию. На вопрос, почему в составе группы оказались дети работников администрации, бывшая заммэра Любмила Лубская спрашивает: «А дети работников администрации – это не дети города Клинцы?»

Стоящий рядом Шкуратов заявляет: «Мы абсолютно не видим здесь никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети. Понимаете, семь тысяч детей в городе. Из них поехали пятьдесят».

Позднее Шкуратов в интервью сообщил, что отбирали чиновники успешных в спорте, образовании или общественной деятельности детей. Среди них оказалась и дочь врио главы администрации.