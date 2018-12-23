Спецпредставитель США по борьбе с ИГ подал в отставку. Трамп назвал это позёрством

Спецпредставитель США по борьбе с организацией «Исламское государство» (запрещена в России) ​Бретт Макгурк подал в отставку, не согласившись с решением американского президента вывести войска из Сирии, передаёт CBS. Макгурк, который стал одним из немногих чиновников, оставшихся в своём кресле после прихода к власти Дональда Трампа, настаивал на продолжении операций в Сирии.

По данным AP, спецпредставитель в письме главе Госдепа США Майку Помпео подчеркнул, что группировка ИГ не побеждена окончательно и есть риск, что после вывода войск она возродится.

Трамп назвал решение Макгурка уйти с поста позёрством, вновь не забыв упомянуть фейковые новости.

«Бретт Макгурк, которого я не знаю, был назначен президентом Обамой в 2015 году. Он должен был уйти в феврале, но ушел в отставку прямо перед этим. Позер? Фейковые новости раздувают огромное событие из ничего!» — написал Трамп.

Ранее президент США заявил, что об остатках ИГ могут позаботиться страны региона, в частности Турция.