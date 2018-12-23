Подрядчик выплатит по 2 млн рублей семьям погибших в Соликамске горняков

Спасатели обнаружили тела девятерых погибших в шахте «Уралкалия» в Пермском крае. Об этом 23 декабря сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС.

Строительством рудника занималось предприятие из Башкортостана «Управление строительства № 30». Руководитель Андрей Максимов заявил местному изданию «59.ру», что предприятие возьмет на себя все расходы по погребению погибших сотрудников, выплатит семьям материальную помощь.

«Будет оказана единовременная помощь каждой семье погибшего в размере двух миллионов рублей. И еще на каждого иждивенца дополнительно будет оказана помощь в размере среднемесячного заработка сотрудника», — сказал он.

Добраться до заблокированных людей спасателям мешала высокая температура и задымление. Шесть попыток спуска оказались неудачными.

Накануне вечером Следственный комитет признал заблокированных горняков погибшими и возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц).

Возгорание произошло утром 22 декабря в строящемся стволе рудника «Уралкалия». Из 17 сотрудников подрядной организации ФГУП "УС-30", которые в тот момент находились на месте происшествия, на поверхность удалось выбраться восьмерым.