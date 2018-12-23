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Общество
23.12.2018 10:22
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Генассамблея ООН поддержала резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины, в которой осуждаются нарушения прав человека в Крыму, сообщает РБК со ссылкой на «РИА Новости». Документ, в котором осуждаются «зафиксированные на полуострове нарушения прав человека и незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления», поддержали 65 стран, среди них – большинство европейских государств и США. Против проголосовали 27 стран (в их числе – Белоруссия, Индия, Китай, Сирия, Никарагуа), 70 воздержались.

Ранее комитет Генассамблеи, занимающийся экономическими вопросами, отказался выделить деньги на реализацию данного решения.

На заседании Генассамблеи представитель постпредства России заявил, что резолюция «чрезвычайно политизирована, основана на недостоверной и сфальсифицированной информации». Документ антироссийский, фальшивый, лукавый», — указал он. По его словам, Россия гарантирует защиту прав и свобод на своей территории, в том числе в Крыму.

Ранее 18 декабря Генассамблея ООН также приняла предложенную Украиной резолюцию о «милитаризации Крыма», Азовского моря и части Черного моря. В Кремле с документом не согласились: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полуостров как «неотъемлемая часть воссоединился» с Россией по свободной воле крымчан.

На гуманитарные операции на востоке Украины в следующем году в ООН запросили 162 млн долларов. В 2017-м эта сумма составила 187 млн долларов, но к концу года было реализовано лишь 37% финансирования.

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