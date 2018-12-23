За сутки в Петербурге угнали три иномарки на 9 млн рублей. Одна пропала со стоянки супермаркета

Три автовладельца обратились в полицию Петербурга в минувшую субботу с заявлениями об угоне, сообщили 23 декабря в пресс-службе ГУ МВД.

Злоумышленники орудовали в разных районах. В Невском районе женщина 30 лет лишилась припаркованного у дома 17 на Русановской улице автомобиля «Хонда» 2014 г. в. стоимостью 1,6 млн рублей.

В Приморском районе похитители угнали «Лексус» – 38-летний владелец иномарки 2018 г. в. за 3,3 млн рублей оставлял свою машину во дворе дома по проспекту Королёва, 65.

Особенно не повезло 29-летнему владельцу автомобиля «Мерседес-Бенц» – его «ласточка» 2013 г. в. «упорхнула» прямо со стоянки супермаркета «Карусель» на проспекте Просвещения в Выборгском районе. Ущерб составил 4,15 млн рублей.

«Угонщиков ищут, решается вопрос о возбуждении уголовных дел», – добавили в ведомстве.