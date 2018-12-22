Происшествия
В Париже задержано 142 "жёлтых жилета". Демонстрантов разогнали слезоточивым газом и водомётами
Во Франции подводят итоги шестой протестной субботы "жёлтых жилетов". По данным BFM, в Париже задержано 142 участника акции, 19 арестовано.
Gilets jaunes: 142 interpellations à Paris, dont 19 gardes à vuehttps://t.co/QVxusqOv7t pic.twitter.com/SUZqCRr57M— BFMTV (@BFMTV) 22 декабря 2018 г.
С наступлением темноты несколько сотен "желтых жилетов", которые первоначально заявляли о намерении собраться в Версале, явились на Монмартр, а оттуда двинулись на Елисейские поля. Туристы разбежались, магазины экстренно закрылись. Полиция для разгона демонстрантов использовала слезоточивый газ и водометы.
Champs-Élysées : Pris à partie, un policier sort son arme pic.twitter.com/NTdHthQvwm— BFMTV (@BFMTV) 22 декабря 2018 г.
По данным МВД Франции на 20 часов мск, 22 декабря на улицы Парижа вышли 2000 манифестантов, всего в акции по всей Франции участвовали 38000 человек. Для сравнения: в прошлую субботу, 15 декабря, их количество составило 66000.
Ранее La Parisien сообщала, что 80 человек пытались прорваться к дому четы Макронов в Па-де-Кале, их также разгоняли слезоточивым газом.
Из-за беспорядков, начавшихся 17 ноября, погибло уже 10 человек.
Справка:
Акции «жёлтых жилетов» начались 17 ноября из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные политикой правительства в целом. Национальное собрание Франции 5 декабря одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей. В стране ввели чрезвычайное положение.