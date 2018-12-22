В Париже задержано 142 "жёлтых жилета". Демонстрантов разогнали слезоточивым газом и водомётами

Во Франции подводят итоги шестой протестной субботы "жёлтых жилетов". По данным BFM, в Париже задержано 142 участника акции, 19 арестовано.

Gilets jaunes: 142 interpellations à Paris, dont 19 gardes à vuehttps://t.co/QVxusqOv7t pic.twitter.com/SUZqCRr57M — BFMTV (@BFMTV) 22 декабря 2018 г.

С наступлением темноты несколько сотен "желтых жилетов", которые первоначально заявляли о намерении собраться в Версале, явились на Монмартр, а оттуда двинулись на Елисейские поля. Туристы разбежались, магазины экстренно закрылись. Полиция для разгона демонстрантов использовала слезоточивый газ и водометы.

Champs-Élysées : Pris à partie, un policier sort son arme pic.twitter.com/NTdHthQvwm — BFMTV (@BFMTV) 22 декабря 2018 г.

По данным МВД Франции на 20 часов мск, 22 декабря на улицы Парижа вышли 2000 манифестантов, всего в акции по всей Франции участвовали 38000 человек. Для сравнения: в прошлую субботу, 15 декабря, их количество составило 66000.

Ранее La Parisien сообщала, что 80 человек пытались прорваться к дому четы Макронов в Па-де-Кале, их также разгоняли слезоточивым газом.

Из-за беспорядков, начавшихся 17 ноября, погибло уже 10 человек.