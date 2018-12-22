Трамп: Об остатках ИГ может позаботиться Турция

Об остатках террористической организации «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация. – Прим. Ред.) в Сирии могут позаботиться страны региона, в частности, Турция. Об этом 22 декабря в своём Twitter заявил президент США Дональд Трамп.

«В Сирии мы изначально собирались присутствовать три месяца, и это было семь лет назад – мы так и не ушли. Когда я стал президентом, ИГ неистовствовало. Теперь ИГ в значительной мере повержено, и другие местные страны, включая Турцию, в состоянии легко позаботиться о том, что осталось», – написал Трамп.

Кроме того, глава Соединённых штатов коснулся и темы приостановки работы американского правительства («шатдауна»). Глава Соединённых штатов допустил, что переговоры с демократами «о крайне необходимой безопасности на границе» могут занять длительное время. Ранее сообщалось, что часть федеральных правительственных учреждений США приостановила работу из-за того, что сенат и палата представителей не смогли утвердить бюджет – Конгресс не принял законопроект о бюджете, предусматривавший выделение 5 млрд долларов на стену на границе с Мексикой. Почти четверть федеральных учреждений остановила работу. Это стало первым случаем за 40 лет, когда «шатдаун» произошел третий раз за год.