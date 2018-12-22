У СКА проблемы. Петербуржцы не смогли и на «Газпром арене»

Даже Хабиб Нурмагомедов не принес удачу хоккейному СКА в игре с ЦСКА. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как петербуржцы уже в четвертый раз в этом сезоне без шансов уступили столичным армейцам. Теперь на футбольном стадионе.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

В сезоне 2018/19 хоккейный клуб СКА крайне неудачно играет с ЦСКА. Все три предыдущих матча с москвичами были проиграны. Ужасная статистика для команды Ильи Воробьева с учетом того, что с высокой долей вероятности армейцам предстоит встретиться в плей-офф Кубка Гагарина. Не стала исключением и четвертая встреча. Если бы не болельщики, было бы совсем грустно.

Странно говорить о кризисе в отношении команды, которая уверенно идет на втором месте. Но в случае со СКА это именно так. Подопечные Ильи Воробьева выигрывают по инерции у соперников послабее, но стоит им встретить команду более мотивированную или равную по силе и все разбивается в дребезги. Плюс к этому внутри самого коллектива армейцев с Невы давно зреет конфликт. Дошло до того, что еще вчерашний капитан команды Павел Дацюк уже в открытую проявляет недовольство ротацией в клубе, при которой лишь у единиц есть гарантированное место и время в основе.

Матч СКА – ЦСКА стал вторым в рамках хоккейной «классики» на «Газпром Арене». В этот раз болельщиков разогревал Григорий Лепс. Чувствовалось, что автор бессмертной композиции «Рюмка водки на столе» более близок народу, чем «Мумий Тролль». Зрителей на концерте шансонье собралось больше, да и танцевали они гораздо активнее. Вот что значит народная любовь.

Матч посетил в качестве почетного гостя чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Еще днем он открывал школу дзюдо «Турбо СКА» на Российском проспекте, а уже вечером делал символическое вбрасывание на «Газпром Арене».

Если совсем вкратце, то СКА не сделал ничего, чтобы прервать неудачную серию игр с ЦСКА. Москвичи играли очень смело и по-хозяйски. Уже на первой минуте опасная контратака три в два едва не обернулась голом. К шайбе после броска Кирилла Капризова приложил клюшку Линден Вей, после чего она ударилась о штангу.

Столичная команда первой и удалилась, но СКА не смог ничего добиться даже в большинстве. Складывалось ощущение, что на площадке команды совершенно разного уровня. Настолько мощно играл ЦСКА и настолько беспомощно выглядел СКА. На 13 минуте канадский нападающий гостей Линден Вей открыл счет со второй, что характерно, попытки добить шайбу. Что делали в тот момент защитники СКА, загадка достойная Нобелевской премии.

Звено Вея весь матч разрывало оборону СКА. То, что первый период закончился всего лишь со счетом 0:1 в пользу москвичей – большое везение. Но уже на старте второго периода Павел Карнаухов удвоил преимущество ЦСКА.

На 29 минуте Виктор Тихонов решил взбодрить своих приунывших партнеров хорошей дракой. Внук легендарного тренера в качестве цели выбрал автора второго гола. Бой получился хорошим. По очкам убедительную победу одержал Тихонов. Зато Карнаухов отметился отличной подсечкой, после которой и завершился их кулачный поединок. Хабиб Нурмагомедов, до этого откровенно скучавший в вип-ложе, заметно оживился.

«Мы с Тихоновым решили подраться, ни к кому вопросов нет. Драка как драка, он меня спросил, я ответил: «Давай». Мой приём не из арсенала Хабиба, так просто получилось. Мне не обидно, что он сегодня болел за СКА. Хет-трик Горди Хоу (гол, результативный пас и драка – ред.) на футбольной арене не получился. Что с ногой? Шайба попала, ничего страшного. Не видел, кто бросал», – комментировал момент Карнаухов.

Но это не помогло. Почти тут же в ворота СКА залетела третья. Отличился Кирилл Капризов. Шайба опять получилась трудовой. Нападающий гостей в борьбе сумел пропихнуть шайбу в угол ворот. Удаление Павла Дацюка почти сразу после этого стало настоящим жестом отчаянья. В третьем периоде СКА не смог предложить сопернику ничего, чтобы хотя бы изменить общее настроение от своей игры. После гола Никиты Гусева петербуржцы вскоре получили четвертую в свои ворота.

Радовали только зрители, пускавшие волну и почти полностью забившие трибуны. Как объявил диктор, на матче собралось 67770 человек, что опять стало рекордом. На этот раз – КХЛ.

– Никак не можем выиграть у ЦСКА, сегодня четвёртую игру им проиграли, – сокрушался Павел Дацюк. – Чего не хватает? ЦСКА лучше играет, лучше подготовился. Мы не можем им забить необходимое количество голов, чтобы выиграть матч. Не реализовываем моменты. Сегодня у нас их было не так много. Болельщикам могу пожелать, чтобы они так же поддерживали в хорошую и плохую погоду. Поздравляю пока не с Новым годом, а с наступающим Рождеством. Чтобы люди отметили праздник в кругу семьи в тёплой атмосфере.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»