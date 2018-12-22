На «Скандинавии» водитель с пистолетом попытался «начистить фары» владельцу «Киа». Поводом нажать на курок стали тонкости парковки

Особенности парковки автомобиля стали предметом вооружённого конфликта на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Пострадавший заявил, что всего лишь хотел протереть фары, безобидная процедура закончилась для него путешествием в больницу с ранением живота.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях 22 декабря, накануне около 17.30 бордовый Kia Cerato притормозил у поворота на посёлок Пушное. Водитель собирался протереть фары, но в его порыв вмешался другой автолюбитель. Рядом остановился темный кроссовер, из него вышел мужчина и дважды выстрелил в сторону оппонента-чистюли из травматического пистолета. Затем агрессор скрылся.

По данным «Фонтанки», в полиции о конфликте узнали около шести вечера. 28-летний пострадавший рассказал свою версию произошедшего. По его словам, нападавшему не понравилось, как он припарковал автомобиль. Мужчину с ранением живота увезли в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти подтвердили информацию о поступившем заявлении и отметили, что пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.