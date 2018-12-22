Турист из России ограбил банк на Шпицбергене. Налётчик радовался добыче недолго

Путешествие на северный архипелаг Шпицберген может закончиться для россиянина норвежской тюрьмой.

Как сообщается на сайте губернатора Шпицбергена, 22 декабря в Тромсё был арестован гражданин России. По данным следствия, мужчина 29 лет ворвался в отделение банка Sparebank 1 Nord-Norge в Лонгйире в 10:20 утра по местному времени 21 декабря. Угрожая винтовкой "Маузер" персоналу, он забрал 70 тыс. норвежских крон (около полумиллиона рублей). Полиция задержала грабителя вскоре после происшествия, деньги были возвращены в банк.

По информации местных правоохранительных органов, оружие злоумышленник взял в аренду на законных основаниях в Лонгьйире.

Россиянин подозревается по трём статьям: ограбление, серьезные угрозы с применением огнестрельного оружия и нарушение закона об оружии. Суд оставил мужчину под стражей на месяц.