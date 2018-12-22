Происшествия
Турист из России ограбил банк на Шпицбергене. Налётчик радовался добыче недолго
Путешествие на северный архипелаг Шпицберген может закончиться для россиянина норвежской тюрьмой.
Как сообщается на сайте губернатора Шпицбергена, 22 декабря в Тромсё был арестован гражданин России. По данным следствия, мужчина 29 лет ворвался в отделение банка Sparebank 1 Nord-Norge в Лонгйире в 10:20 утра по местному времени 21 декабря. Угрожая винтовкой "Маузер" персоналу, он забрал 70 тыс. норвежских крон (около полумиллиона рублей). Полиция задержала грабителя вскоре после происшествия, деньги были возвращены в банк.
По информации местных правоохранительных органов, оружие злоумышленник взял в аренду на законных основаниях в Лонгьйире.
Россиянин подозревается по трём статьям: ограбление, серьезные угрозы с применением огнестрельного оружия и нарушение закона об оружии. Суд оставил мужчину под стражей на месяц.