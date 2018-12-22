В Петербурге арестовали налётчиков на коммерсанта с криптовалютой. Один из них поднимал бунт в колпинской колонии

Суд арестовал подозреваемых в нападении и многочасовом избиении петербургского бизнесмена. От него требовали криптовалюту, а ушли с миллионом и тысячами евро наличными. Самый опасный из задержанных находится в списках экстремистов и 18 лет назад, во время бунта в колонии, участвовал в сбрасывании человека с семиметровой высоты.

Как стало известно "Фонтанке", 21 декабря Куйбышевский районный суд арестовал трёх жителей Луги и одного петербуржца. Они подозреваются в том, что в апреле 2018 года до полусмерти избили и обобрали 40-летнего петербургского предпринимателя Даниэля Аттие. Следствием УМВД по Центральному району Петербурга тогда было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 162 УК – «разбой с незаконным проникновением в жилище». По данным "Фонтанки" речь идёт о 36-летнем Кирилле Жилинском родом из Луги, и его приятелях из этого же города – 30-летнем Иване Фёдорове и 38-летнем Павле Столярове. 31-летний Роман Чистяков из Петербурга. Знакомы все арестованные, как говорят, с детства.

По версии следствия, вечером 24 апреля Аттие со спутницей зашёл в подъезд дома на набережной реки Мойке. В этот момент на них напали четверо человек. Бизнесмен получил удар в живот и потерял сознание. Девушке досталось сначала ногой в глаз, а затем её несколько раз приложили головой о ступени. обоих затащили в квартиру, досталось также их знакомому, бышему у них в гостях.

Бизнесмена били несколько часов, его знакомых держали в соседней комнате, стянув руки пластиковыми хомутами. В итоге, налётчики ушли с 8 тысячами евро, миллионом рублей, швейцарскими часами за полмиллиона, четырьмя iPhone и двувмя ноутбуками.

Отметим, что самый примечательный из задержанных Кирилл Жилинский. В 2011 году он попал в опубликованный «Российской газетой» список граждан, подозреваемых в терроризме. В него вошли персоналии и организации от радикальных исламистов до националистов-язычников. Есть предположение, что причиной включения Жилинского в перечень стал инцидент 2000 года в колпинской воспитательно-трудовой колонии. Тогда, девять воспитанников забаррикадировались на третьем этаже общежития, взяли в заложники других колонистов, а одного даже выкинули из окна с семиметровой высоты. Так они требовали своего перевода в СИЗО №4 на улице Лебедева. После того как их уговорили сдаться, было возбуждено уголовное дело о захвате заложников. Обвиняемые получили по 6-7 лет тюрьмы.

Подробнее о нападении на коммерсанта, а также о том как он обманул налётчиков, читайте в материале 47news