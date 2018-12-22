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Город
22.12.2018 20:05
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В Петербурге главный Дед Мороз зажег елку. А его коллеги вышли на пробежку и пропустили поворот

На Дворцовой площади главную городскую елку зажег Дед Мороз из Великого Устюга. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба губернатора Петербурга. Официальный старт праздникам закрепил массовый забег новогодних старцев по центру города.  

Всероссийский Дед Мороз прибыл на Дворцовую площадь на воздушном шаре. Зажигая на поставленной елке огни, он дал официальный старт новогодним праздникам. Российский аналог Санта-Клауса отправился открывать Рождественскую ярмарку на Пионерской площади, а публику остались развлекать его младшие коллеги, которые устроили массовый забег.

В день зимнего солнцестояния вечером арка Главного штаба покраснела от множества колпаков Дедов Морозов. Отличить бородатых символов Нового года можно было по индивидуальным номерам, которые каждый крепил, куда хотел.

Дедушкам предстояло пройти дистанцию около 2,5 км. Предполагалось, что стартуют участники забега с Дворцовой площади, обогнут Александровскую колонну, оббегут площадь кругом и свернут на Миллионную улицу. Затем участники акции должны были свернуть в Аптекарский переулок, далее – по набережной Мойки вернуться на площадь и завершить моцион.

Однако, судя по комментариям в официальной группе забега, участники, разгоряченные пробежкой, пропустили поворот с набережной на Дворцовую площадь и сделали крюк по Невскому проспекту, создав некоторые неудобства прохожим. 

 

Ради забега красно-белых движение по маршруту перекрыли. Это немедленно сказалось на прилежащих улицах и проспектах – скорость движения на дорогах, как показывает сервис "Яндекс.Пробки", колеблется от трех до десяти километров в час.

Организаторы устроили и детский забег, но на более скромную дистанцию – юные участники обежали установленную на Дворцовой елку и Александровскую колонну.

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