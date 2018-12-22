СК объявил горняков в соликамской шахте погибшими. Видео с места пожара не добавляет надежд

Следователи-криминалисты и руководитель регионального управления СК выехали к шахте в Соликамском районе, где из-за задымления были заблокированы девять горнорабочих. Об этом 22 декабря сообщается на сайте Пермского следкома.

"Поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц)", – говорится в сообщении ведомства.

Задымление произошло утром 22 декабря в строящемся стволе рудника "Уралкалия". Из 17 сотрудников подрядной организации ФГУП "УС-30", которые в тот момент находились на месте происшествия, на поверхность удалось выбраться восьмерым. Остальных спасатели безуспешно пытались вытащить с глубины 365 метров. На глубине 350 метров температура достигала 47 градусов. Работы по спасению людей и ликвидации аварии продолжаются. На месте ЧП опрашивают свидетелей и ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности, а также проводят другие следственные действия.

В Интернете появилось видео с места происшествия. На нём видно, как из шахты вырываются клубы дыма.