СКА проиграл все четыре матча с ЦСКА в сезоне

Поражением завершился для СКА матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА в Петербурге 22 декабря на «Газпром Арене». Армейцы с Невы уступили со счетом 1:4.

Голы у ЦСКА забили Линден Вей (13 минута), Павел Карнаухов (23), Кирилл Капризов (29) и Янник Хансен (60 – в пустые ворота). Автором единственной шайбы у петербургского клуба стал Никита Гусев на 3 минуте.

Это поражение стало для СКА вторым подряд и четвертым в сезоне от ЦСКА. Следующий матч СКА сыграет 25 декабря против «Куньлуня».