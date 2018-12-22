Порошенко подписал закон об изменении названия УПЦ Московского патриархата
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом 22 декабря сообщается на его сайте.
Согласно закону, который ранее был одобрен Верховной радой, церковь должна будет в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).
«Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать: к вновь созданной автокефальной Православной церкви Украины или к церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ», — сказал Порошенко.
По словам Петра Порошенко, изменения в закон придерживаются принципа свободы вероисповедания и равенства всех конфессий, никакого ограничения конституционных прав граждан не будет.
20 декабря УПЦ попросила президента наложить вето на смену названия. Членам Белорусской православной церкви запретили принимать участие в богослужениях новой «независимой церкви» Украины.
Справка:
15 декабря 2018 года по окончании объединительного собора в Киеве Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем - митрополитом Киевским и всея Украины - избран Епифаний Думенко. Ему 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии.
Русская православная церковь решение Фанара не признает и называет этот процесс глубоким расколом. РПЦ призывает христианские церкви мира не признавать новую религиозную структуру.