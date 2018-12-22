Порошенко подписал закон об изменении названия УПЦ Московского патриархата

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом 22 декабря сообщается на его сайте.

Согласно закону, который ранее был одобрен Верховной радой, церковь должна будет в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

«Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать: к вновь созданной автокефальной Православной церкви Украины или к церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ», — сказал Порошенко.

По словам Петра Порошенко, изменения в закон придерживаются принципа свободы вероисповедания и равенства всех конфессий, никакого ограничения конституционных прав граждан не будет.

20 декабря УПЦ попросила президента наложить вето на смену названия. Членам Белорусской православной церкви запретили принимать участие в богослужениях новой «независимой церкви» Украины.